La Equidad derrotó a Patriotas y busca su clasificación al grupo de los ocho

La Equidad ‘aseguró’ los tres puntos gracias a la victoria ante Patriotas por la mínima diferencia y con el gol de Juan Alejandro Mahecha respira tranquilamente pensando en la última fecha de la Liga Betplay.

En un primer tiempo con mayor manejo de balón por parte de La Equidad y con las opciones más claras, los dirigidos por Alexis García se encargaron de darle control al compromiso y de llevar las preocupaciones al arco custodiado por Carlos Mosquera.

El primer susto para Mosquera llegó en el minuto 19 cuando el delantero de La Equidad, Pablo Sabbag aprovechó el pase proveniente de Pablo Lima y definió con la pierna derecha dejando al arquero estático pero sin problemas en el marcador.

No obstante, La Equidad ya había avisado desde un cobro desde el costado derecho que logró captar con la cabeza, Alejandro Mahecha pero desafortunadamente dio en el palo; sin embargo, el juez levantó la bandera y anuló la opción más clara de gol en la primera parte.

Después del primer aviso por parte de Mahecha, fue en el minuto 40 cuando él mismo, aprovechó la desconcentración del portero y la defensa; y gracias a un cabezazo contra el césped, mandó a guardar el balón al fondo de la red y puso el 1-0 parcial.

Con el resultado en contra el equipo boyacense salió con toda y fue en el minuto 48 cuando Daniel Mantilla logró cazar el balón pero no fue exitoso el remate. No obstante, Patriotas no bajó los brazos y fue el mismo Mantilla quien tuvo la opción más clara; aprovechó el error del portero de La Equidad, Diego Novoa pero el exceso de fuerza que le imprimió al balón hizo que se estrellara en el poste y así ahogar el grito de gol de empate.



Sin más opciones claras, La Equidad logró quedarse con los tres puntos que lo ubican en la séptima posición con 29 puntos mientras que Patriotas se quedó en la casilla 19 con 14 unidades.