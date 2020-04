La FIFA pone sus ojos en la jugadora colombiana Gisela Robledo 

El portal oficial de la FIFA amaneció con una cara conocida para los colombianos. Se trata de la deportista Gisela Robledo que ahora se lleva las miradas del mundo, al convertirse en una de las referentes del fútbol femenino colombiano, que además está en un recambio generacional.

La publicación titulada: 'Gisela Robledo: mucho más que la jugadora del aviso', hace un recuento de lo que ha sido la carrera deportiva de la colombiana y de cómo ha llegado a protagonizar uno de los comerciales más importante de un marca de bebidas que apoya el deporte.

Precisamente de lo que fue hacer ese comercial y compartir un espacio con quizá uno de los mejores jugadores de la historia, el argentino Lionel Messi, la colombiana Gisela Robledo aseguró que a sus 16 años jamás imaginó estar en medio de ese escenario.

"Apenas firmé el contrato con la marca me contaron la idea de la publicidad, pero nada se compara con verme ahí, al lado de semejantes estrellas. Un día volví del entreno y tenía cientos de mensajes en el teléfono. ¡Todos lo habían visto y me felicitaban! Mis compañeras me cargaban: ‘¡Es brutal, tú en una publicidad con Messi!’. Ahí tomé la dimensión del impacto”, dijo al deportista al portal de la FIFA.

Del protagonismo que ha tenido con la selección Colombia, Gisela Robledo habló de su participación en el campeonato Sudamericano sub-20 que tuvo que ser suspendido antes de disputar la fase final, esto por la pandemia del Covid-19.

De su experiencia, Gisela aseguró que fue una primera parte muy complicada en el torneo sobre todo por como se dio la clasificación a siguiente ronda y por el duelo contra las locales Argentina que fue un empate muy sufrido.

"Cuando Argentina empezó ganando temprano, algunas pensaron que ya estábamos afuera, pero yo soy muy creyente en Dios y jamás perdí fe. El empate sobre le final del primer tiempo nos dio ánimo, y ahí empezamos a jugar nuestra parte. Alentamos a las bolivianas todo el segundo tiempo, y creo que las ayudó en el final, cuando ya no tenían piernas. Después del partido nos dieron las gracias y dijeron que merecíamos la clasificación. ¡Llegamos al hotel sin voz, aunque felices!", dijo la deportista.

Gisela Robledo llegó a las divisiones juveniles de nuestro país cuando tenía 14 años, fue una de las figuras de Copa Mundial Sub-17 de la FIFA de Uruguay y ahora está con el equipo sub-20 que buscar estar en la próxima cita mundialista.