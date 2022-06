La jugadora colombiana hoy es más consciente de su preparación: futbolista Natalia Gaitán

La futbolista colombiana Natalia Gaitán habló de la actualidad de ese deporte en el país, además de su futuro profesional y los retos que se vienen para la categoría y la selección de mayores.

En diálogo con RCN Mundo, la deportista aseguró que después de estar varios años en la primera Iberdrola de España, se han podido abrir muchas puertas para las jugadoras colombianas, que según ella ahora están mucho más preparadas para los retos internacionales.

“El año pasado fue la cifra más alta que tuvimos de jugadoras en España, éramos más de 10 jugadoras. Este año se redujo un poco, pero igual las que estamos allá hemos sido protagonistas, siendo capitanas o figuras, jugando todos los partidos. Esto ha permitido que los clubes tengan mucho más interés en las jugadoras colombianas y asimismo la jugadora colombiana está siendo más consciente de las posibilidades que hay”, dijo la deportista.

Natalia Gaitán también se refirió a la Selección Colombia femenina y aseguró que es muy positivo estar aprovechando las fechas FIFA, lo cual no ocurría cuando ella estaba en el equipo.

Lea también: Torneo de Nottingham: Colombiana María Camila Osorio quedó eliminada en primera ronda

“El primer avance que se me viene a la cabeza es el de los partidos internacionales que se han venido dando, las concentraciones periódicas utilizando las fechas FIFA, cosa que antes no se utilizaba. Esas eran muy esporádicas, con el calendario internacional chocaban y había conflicto de intereses de permisos para las jugadoras y ahora se ha visto una organización”, dijo.

Con relación a la Copa América que se vivirá en nuestro país desde el próximo 8 de julio, la deportista precisó que todavía no entiende los motivos para no estar en la convocatoria pese a tener un rendimiento sobresaliente y además haber sido capitana del equipo campeón de los Panamericanos en 2019.

“La ilusión de poder estar va a estar conmigo siempre, porque es algo que me llena, que me motiva, que me inspira, pero pues realmente son cosas que se salen de mi control. No tengo una razón para dar y la verdad es que esas posibilidades se ven cada vez más reducidas. Igual yo estoy en mi camino profesional, estoy entrenando de la mejor manera para estar disponible a la hora que se disponga si así se requiere”, señaló.