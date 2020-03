La Premier League fue suspendida hasta el próximo 4 de abril

En medio de una ola de casos que se dieron a conocer en las últimas horas, la FA decidió cancelar la Premier League y los diferentes torneos del país. Los múltiples positivos y situaciones relacionadas con equipos de fútbol como Arsenal, Chelsea, Watford y Everton, entre otros, llevó a tomar la decisión al ente que rige el fútbol del país, que tenía planeado jugar, con ciertas medidas, su fecha del fin de semana.

Le puede interesar: Ocho expulsados dejó partido entre Gremio e Inter en Copa Libertadores

De momento, con nombres propios, solo se conocen dos casos, pues Mikel Arteta, técnico de Arsenal, y Callum Hudson-Odoi, futbolista de Chelsea, dieron positivo. De igual manera, Everton y Leicester, permanecen en cuarentena a la espera de los resultados, por posible contagio de futbolistas de sus clubes que presentaron síntomas, hecho que motivó a la decisión final.

"La FA, Premier League, English Football League, la Liga de Mujeres FA y el Campeonato Femenino, decidimos en conjunto posponer la disputa de juegos profesionales en Inglaterra hsta el 3 de abril, como medida temporal. Esta decisión estará en constante evaluación y se tomó debido al aumento notable en el número de clubes que tomaron la decisión de ponerse en cuarentena, por diferentes casos relacionados con el coronavirus", sentencia el comunicado de prensa de la FA.

Lea también: James Rodríguez hace entrenamiento especial en España por cuarentena

Deseamos que Mikel Arteta y Callum Hudson-Odoi se recuperen rápidamente al igual que todos los afectados por el Covid-19. Esta es una situación sin precedentes y estamos trabajando estrechamente con nuestros clubes, el Gobierno, la FA y la EFL, y podemos asegurar a todos que la salud y el bienestar de los jugadores, el personal que trabaja y los seguidores, son nuestra prioridad", dijo Richard Masters, CEO de la Premier.

We've collectively agreed with the @premierleague and @EFL to suspend the professional game in England until 3 April at the earliest.https://t.co/RnJlJjtY77