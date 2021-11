Le hallan la razón a James Rodríguez sobre la rencilla de Rafa Benítez ¿Por qué?

La mala relación de James Rodríguez con Rafael Benítez, que se cocinó en el Real Madrid y pudo calentarse más en el Everton, sigue generando noticias. Esta vez fue por cuenta del Ryan Babel, actual jugador del Galatasaray que tuvo al entrenador español en su paso por el Liverpool.

Según contó Babel en su autobiografía, no fue tan positivo el trato que recibió de Benítez en el equipo inglés, incluso describió uno de los hechos donde más se sintió mal; caso parecido a lo vivido por James.

Para el holandés, no fue bueno el 'feeling' con el timonel, pues su carácter era muy fuerte y le generaba preguntas que no lo dejaban brillar lo necesario en el equipo.

"Fue, en mi opinión, una relación extraña porque cuando me fichó lo miré como el hombre que quería darme una oportunidad y ayudarme a triunfar. Pero luego, a medida que avanzábamos, me dejó totalmente solo y me juzgó por las cosas que no hice bien en lugar de decirme cómo resolver o mejorar lo que tenía que mejorar", contó el futbolista.

Babel sintió que en vez de entrenarlo para mejorar, potenciarlo, lo que hizo fue señalarlo, hacerlo sentir menos.

Era muy joven y sólo necesitaba orientación. No quiero culpar al entrenador por no haber tenido la mejor carrera en el Liverpool, pero sentí que podría haber estado más cerca en términos de orientación y apoyo", aseguró también en The Guardian.

"Sentí que no se esforzó lo suficiente para guiar a un jugador joven, no como lo verías hoy con Jürgen Klopp o muchos otros entrenadores que se toman el tiempo para sacar lo mejor de un talento", sentenció.

Hay que recordar que James estaba siendo apoyado por Carlo Ancelotti en Everton, pero tras la llegada de Benítez, el colombiano comenzó a ser relegado, además que las lesiones no lo beneficiaron para nada. Razón por la cual decidió salir al fútbol de Qatar.