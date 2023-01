Leandro Castellanos, referente de Santa Fe anunció su retiro del fútbol profesional

En la conferencia de prensa, Castellanos informó que tomó esta decisión por razones físicas, pues siente que a su edad el cuerpo no responde de la misma manera: "Fueron 23 años de carrera donde lastimosamente aparecieron lesiones que pudimos sortearlas. Tuve amigos que me ayudaron cuando el cuerpo no quería responder, pero ese esa es la situación. El cuerpo está lacerado", expresó.

Por otra parte, el guardameta aprovechó para dejarle un mensaje a Harold Rivera, a quien considera como a un amigo: "Él (Rivera) tomó este barco en un momento donde se hundía, estábamos cerca del descenso y llegamos a una final. Lastimosamente no se nos dio, pero está acá nuevamente y si Dios lo puso acá es porque viene la revancha. Sé que la décima estrella está cerca", declaró.

Vea también: Santa Fe interesado en un arquero para 2023; viene de ser figura

Por último, Castellanos agradeció el apoyo de los hinchas en los ocho años que defendió la portería cardenal: "Tuvimos una época linda donde celebramos mucho. Hubo también momentos complejos donde ellos siempre estuvieron presentes. Nunca voy a olvidar la frase 'De esta salimos juntos'. Ellos empujaron el barco cuando estuvimos cerca del descenso", manifestó.

En su paso por Independiente Santa Fe, Leandro Castellanos ganó seis títulos, entre los que se destacan la Copa Sudamericana del 2015 y la novena estrella en 2016.

Otras noticias

Otra mentira para el fútbol femenino en Colombia