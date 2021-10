Liga BetPlay: así quedó la tabla tras la jornada sabatina de la 'fecha de clásicos'

La fecha 14 de la Liga BetPlay fue la que trajo los duelos regionales, y con la jornada sabatina ya finalizada, se han disputado cinco encuentros, los cuales han dejado resultados que generan modificaciones en la tabla de posiciones con miras a la clasificación a los cuartos de final de esta competición.

El primer partido de la jornada fue el que disputaron Deportes Tolima y Atlético Huila, el cual dejó una victoria para los locales por la mínima diferencia, con anotación de Anderson Plata.

La jornada del sábado dio inicio con la victoria 3-1 de Patriotas sobre La Equidad en el estadio Metropolitano de Techo con anotaciones de Rodas, Barrios y Rito.

El primer clásico fuerte de la jornada fue el que disputaron América y Deportivo Cali en el Pascual, que pasado por polémica arbitral dejó un empate a un gol, con anotaciones de Angulo por los 'escarlatas' y de Preciado por los 'azucareros'.

El tercer partido del sábado fue el siempre interesante clásico del Eje Cafetero, que dejó una goleado 3-0 de Deportivo Pereira sobre Once Caldas, tras anotaciones de Castrillón, De La Rosa y Valencia.

Y el final de la fecha sabatina dejó un empate 1-1 entre Atlético Nacional e Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, con anotaciones de Arregui por los rojos y Perlaza por los verdes.

Con las cosas de esa manera, y a falta de cinco compromisos, la tabla de posiciones de la Liga BetPlay está de la siguiente manera:

1. Nacional, 33 puntos

2. Tolima, 27

3. Millonarios, 26 (1 partido menos)

4. Pereira, 24

5. Junior, 21 (1 partido menos)

6. Jaguares, 21 (1 partido menos)

7. Alianza Petrolera, 19 (1 partido menos)

8. América, 19

9. Medellín, 19

10. Envigado, 19 (1 partido menos)

11. Bucaramanga, 18 (1 partido menos)

12. Cali, 18

13. Quindío, 17 (1 partido menos)

14. Santa Fe, 17 (1 partido menos)

15. Águilas Doradas, 16 (1 partido menos)

16. La Equidad, 15

17. Patriotas, 11

18. Pasto, 9 (1 partido menos)

19. Caldas, 9

20. Huila, 7

Cabe recordar que los partidos a disputarse el día domingo serán: Pasto vs Quindío, Alianza Petrolera vs Bucaramanga, Santa Fe vs Millonarios y Junior vs Jaguares; mientras que la jornada 14 finalizará el lunes con el encuentro Envigado vs Águilas Doradas.