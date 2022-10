La Liga BetPlay del segundo semestre de 2022 tendrá este domingo 30 de octubre una definitiva jornada cuando se dispute la fecha 20 de la fase todos contra todos, en la que se conocerán los ocho equipos clasificados a los cuadrangulares semifinales.

Deportivo Pasto, Independiente Santa Fe, América de Cali, Once Caldas, Atlético Bucaramanga, Millonarios, Atlético Nacional, Deportivo Pereira, Junior, Unión Magdalena y La Equidad son los 11 equipos que buscarán quedarse con los seis puestos que restan para los cuadrangulares.

Y es que Águilas Doradas y Deportivo Independiente Medellín, con 32 puntos cada uno, ya tienen un lugar asegurado en la siguiente fase de la Liga BetPlay.

Duelos directos como los que disputarán Bucaramanga contra Pereira; Unión Magdalena frente a América; Santa Fe con Once Caldas y Nacional ante La Equidad llaman mayormente la atención, teniendo en cuenta que sus respectivos resultados definirán la jornada.

Fecha 20 - partidos clave

Atlético Bucaramanga Vs. Deportivo Pereira

Unión Magdalena Vs. América de Cali

Santa Fe Vs. Once Caldas

Deportivo Pasto Vs. Medellín

Atlético Nacional Vs. La Equidad

Alianza Petrolera Vs. Millonarios

Jaguares Vs. Junior

Cuentas de América, Nacional y Junior

AMÉRICA DE CALI (30 PUNTOS +10)

Los dirigidos por Alexandre Guimaraes, lograron una mejora significativa en la tabla. Los rojos deben vencer a Unión Magdalena en Santa Marta para no depender de nadie. Un empate podría hacer que lo superen por diferencia de gol Junior o por puntos Millonarios, Nacional, Medellín y Pereira. En caso de una derrota los rojos necesitarán que Medellín o Millonarios no sumen más de un punto, un triunfo de Santa Fe, que Nacional no derrote a La Equidad, o que no ganen ni Bucaramanga ni Junior.

ATLÉTICO NACIONAL (29 PUNTOS, +6)

Clasifica con un triunfo ante Equidad en Medellín. En caso de empatar debe esperar que Millonarios o Medellín no sumen más puntos y que no ganen Pereira ni Junior. Si pierde quedará eliminado

JUNIOR (28 PUNTOS, +3)

Los tiburones necesitan que Millonarios le gané al Medellín el miércoles, para depender de sí mismos en la última fecha: Junior clasificaría con una victoria ante Jaguares en Montería. Pero si Medellín suma debe esperar que en la última fecha pierdan Millonarios, Nacional y Pereira. El empate lo haría necesitar goleadas de sus rivales. Una derrota deja a los tiburones fuera de todo.