Liga Profesional de Baloncesto de Colombia: ¿cómo se jugarán los cuartos de final?

Terminó la fase regular y todo quedó lista para iniciar los playoffs de la Liga Profesional de Baloncesto de Colombia.

Titanes de Barranquilla, pentacampeón del certamen, clasificó directamente a la ronda semifinal tras ser primero de la tabla de posiciones con registro de 12 victorias en la misma cantidad de partidos disputado.

Por otro lado, Búcaros de Bucaramanga, Cafeteros de Armenia, Corsarios, Team Cali, Caribbean Storm y Tigrillos de Medellín afrontarán la fase de cuartos de final.

Búcaros y Cafeteros parten como favoritos para superar esta ronda al haber terminado en la segunda y tercera casilla la primera etapa del torneo.

Por otro lado, Tigrillos quiere sacudirse de la decepcionante fase regular para seguir con vida en la liga.

Así se jugarán los cuartos de final de la Liga Profesional de Baloncesto de Colombia:

Esta llave se jugará al mejor de tres partidos.

Búcaros de Bucaramanga (2) VS Tigrillos de Medellín (7) [Llave 2]

Cafeteros de Armenia (3) VS Caribbean Storm (6) [Llave 3]

Corsarios de Cartagena (4) VS Team Cali (5) [Llave 4]

Los ganadores de cada serie avanzarán a semifinales. El vencedor de la serie 4 entre Corsarios y Team Cali será el rival de Titanes.

La fase semifinal será al mejor de cinco partidos.

Semifinal 1: Titanes de Barranquilla (1) VS Ganador de la llave 4 (Corsarios [4] vs Team Cali [5])

Semifinal 2: Ganador de la llave 2 (Búcaros [2] vs Tigrillos [7]) VS Ganador de llave 3 (Cafeteros [3] vs Caribbean Storm [6])