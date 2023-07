Linda Caicedo se desmayó: primeros detalles de lo que pasó

La delantera Linda Caicedo, estrella de la selección colombiana de fútbol que disputa el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, sufrió un desmayo en una sesión de entrenamiento en Sídney, al menos así lo informaron en un primer momento los medios que estaban cubriendo la práctica.

Las primeras versiones que se destaparon fueron confusas, pero poco a poco se ha ido aclarando más la situación, por lo que ya hay más detalles de lo que terminó ocurriendo con la jugadora del Real Madrid.

En principio se sabe que Linda se tocó el pecho y posteriormente se acostó, a lo que sus compañeras y cuerpo médico reaccionaron, la atendieron de forma inmediata y decidieron sacar a los medios de comunicación que hacían presencia en el escenario deportivo.

Así las cosas, el entrenamiento estuvo detenido unos minutos, mientras que Linda se recuperó y poco a poco habría terminado la práctica haciendo algunos ejercicios como patear la pelota.

Todo apunta a que no fue nada grave, por lo que la Federación Colombiana de Fútbol no emitirá un parte médico oficial sobre la situación, pues no fue algo que pasar a mayores y fue controlado de forma adecuada en su momento.