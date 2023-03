Linda Caicedo y la enfermedad que casi le impide ser una estrella en el fútbol

A sus 18 años, Linda Caicedo se ha convertido en una gran figura del fútbol femenino en Colombia. El protagonismo de la vallecaucana con la Selección Colombia fue innegable para alcanzar la final en la Copa América Femenina y en el Mundial Sub-17 celebrado en la India.

Tras brillar en la Liga Betplay Femenina con las camisetas de América y Deportivo Cali, Linda vive un nuevo curso en su carrera tras ser fichada como nueva jugadora del Real Madrid. Incluso, tuvo la oportunidad de debutar en el duelo ante Alhama por la Liga Femenina de España.

Le puede interesar: [Video] Linda Caicedo ya causa furor en el Real Madrid: le piden autógrafos en lo que sea

Ahora bien, la jugadora ha tenido que jugar otro tipo de partidos más allá de las canchas. En uno de ellos, tuvo que enfrentar una de las enfermedades más delicadas en las mujeres: el cáncer de ovario.

Esto sucedió en el año 2020, cuando Linda Caicedo era jugadora del Deportivo Cali. Esa temporada no pudo mostrar su mejor versión por cuenta de esta patología que le fue diagnosticada en el auge de la pandemia del Covid-19.

En abril de ese año, Linda comenzó su tratamiento ante el cáncer que la aquejaba. Como ocurre en esta clase de circunstancias, ella empezó a perder cabello, lo que la obligó a jugar con una peluca en un partido ante Junior tras el reinicio de la Liga Betplay Femenina.

“Un día salimos a trotar y me mostraron una foto en la que mi hermana (Linda) no tenía casi cabello y ya estaba con tubos. Yo llegué a mi casa a llorar y ella nos decía que se veía allá. Esa imagen no se me borra”, mencionó Kelly Ibargüen, hoy jugadora de Santa Fe y compañera de Linda en el Cali, en entrevista a Win Sports.

Vea también: Fichaje de Linda Caicedo en el Real Madrid: se conocen detalles del tiempo de contratación en el equipo merengue

A pesar de lo compleja que es esta enfermedad y de los comentarios que se escucharon en torno a su desempeño en el equipo azucarero, Linda contó con el apoyo de su familia y de sus 'hermanas' en el cuadro vallecaucano.

Tiempo después, su condición mejoró para convertirse en una de las grandes estrellas del fútbol femenino en Colombia.

Otras noticias

“Salí de la depresión gracias al running”