Lionel Messi definió su futuro, luego de dejar las filas del PSG. El delantero argentino develó su decisión respecto al club que lo acogerá para el segundo semestre de 2023.

Este miércoles 7 de junio, el astro rosarino perfiló su llegada a la MLS para fichar, probablemente, por el Internacional de Miami, club que debutó en la temporada 2029 en la máxima categoría del fútbol estadounidense.

Sin embargo, la confirmación acerca de su futuro la hará el propio Messi en una entrevista con Mundo Deportivo y Sport, ambos periódicos de Barcelona, quienes entrevistaron al delantero de 35 años, tentado por el dinero de Arabia Saudita.

"No vuelvo al Barcelona, iré al Inter de Miami", dijo Messi en entrevista exclusiva. "Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero, por otro lado, después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro, por así decirlo de alguna manera", señaló en relación con Barcelona.

"La vez que me tuve que ir también LaLiga había aceptado que me inscribieran y al final no se pudo hacer. Bueno, tenía miedo a que volviera a pasar lo mismo... Quería tomar mi propia decisión y por eso no se dio mi vuelta al Barça. Si bien me hubiese encantado, no se pudo".

Lionel Messi partió en el verano de 2021 del Barcelona para recalar en el PSG. Con el club francés ganó dos ligas, pero no pudo conquistar el título de la Champions League, objetivo anhelado por los galos desde la llegada de la familia real catarí.

"Estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Estuve dos años que a nivel familiar estaba tan mal yo que no lo disfrutaba. Tuve el mes, ese que fue espectacular para mí por haber ganado el Mundial, pero sacando eso fue una etapa difícil para mí. Quiero volver a reencontrarme con el disfrute, con disfrute de mi familia, de mis hijos, del día a día", finalizó Messi.