Listos los duelos para Colombia vs Argentina en la Copa Davis

Se realizó el sorteo oficial de la serie de Copa Davis que disputarán Colombia y Argentina entre el 6 y 7 de marzo próximo en el Palacio de los Deportes.

Ambos equipos definieron los tenistas uno y dos, a nivel individual, y los que estarán en la llave de dobles donde Colombia tendrá a Robert Farah y Juan Sebastián Cabal.

Por Colombia, la raqueta uno es Daniel Galán y la dos será Santiago Giraldo, mientras que en Argentina los 1 y 2 serán Juan Ignacio Lóndero y Leonardo Mayer.

En dobles, Colombia tiene a la pareja número 1 del mundo, hablando de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. En Argentina los tenistas elegidos son Horacio Zeballos y Maximo González.

Partidos de Copa Davis entre Colombia y Argentina

Viernes

Daniel Galán vs Leonardo Mayer

Santiago Giraldo vs Juan Ignacio Lóndero.

Sábado

Juan Sebastián Cabal / Robert Farah vs Horacio Zeballos y Maximo González.

Daniel Galán vs Juan Ignacio Lóndero

Santiago Giraldo vs Leonardo Mayer

Entre los duelos de individual del viernes habrá un intervalo de tiempo de 20 minutos. Por su parte, el sábado se inicia con el dobles y una vez terminado este encuentro se hará una pausa de 30 minutos para luego disputar el cuarto enfrentamiento.

El viernes, el primer partido estará comenzado a las 4:00 p.m. y el día sábado la programación tendrá inicio a las 12 del mediodía.