Liverpool es el nuevo campeón de la Premier League

En juego correspondiente a la fecha 31 de la Premier League, Manchester City cayó 2-1 como visitante ante Chelsea y Liverpool se coronó campeón de la Premier League. El equipo de Anfield aventaja por 23 puntos a los 'ciudadanos' y solo restan 21 por disputar en el fútbol inglés que se reanudó sin público tras una larga suspensión por la pandemia del coronavirus.



Los de Jürgen Klopp necesitaban que el City no ganase para levantar la Premier sin necesidad de jugar y un Chelsea necesitado de puntos para lograr meterse en Liga de Campeones se merendó a los de Pep Guardiola aprovechando los contraataques.



Un golazo de Christian Pulisic y un penalti transformado por Willian envió el título de la Premier League a Anfield, donde ya se está descorchando el champagne.

El City, que no se reservó nada por mucho que Guardiola restase importancia al choque, salió a ahogar al Chelsea y lo que hizo fue pasearse de lado a lado de la frontal del área tocando sin peligro aparente. El primer susto para Kepa fue balón parado, cuando un remate de cabeza de Fernandinho obligó al español a hacer una gran parada para repeler el esférico.



El Chelsea quiso aprovechar la velocidad y las bandas para hacer peligro y cada vez que conseguían espacio por los costados penetrando tuvo ocasiones. Y el gol llegó al contraataque. Benjamin Mendy se hizo un lío en un rechace de un córner cuando era él el que cerraba la posible contra y le regaló la pelota a Pulisic, que le rompió por velocidad y definió delicadamente ante Ederson.



El Chelsea se resguardó y mantuvo el resultado hasta la segunda parte, cuando el City volvió a hacer daño a balón parado. En un falta cometida por Kanté sobre Riyad Mahrez, Kevin de Bruyne hizo el empate. El belga cogió la pelota y con un golpeo magnífico la puso en la escuadra lejos del alcance de Kepa.



La victoria parecía cercana para los de Pep, que crecieron en el partido con la entrada de jugadores como David Silva, pero otra vez el Chelsea a la contra los mató. Primero Pulisic se regateó a Ederson en carrera y a puerta vacía le sacaron la pelota de debajo de la línea in extremis. A la segunda ya no hubo perdón.



En una jugada rocambolesca, Fernandinho evitó con la mano el tanto de Tammy Abraham otra vez sobre la línea de gol. En primera instancia ni árbitro ni asistente vieron nada, pero el VAR mandó corregir al colegiado. Fernandinho expulsado y Willian desde los once metros hizo el 2-1 y le regaló al Liverpool su primera Premier League desde 1990.

Los Celestes ya no pueden cazar al Liverpool en la lucha por la liga. Los 'Reds' aventajan en 23 unidades al City con siete jornadas por disputarse y 21 puntos en juego.



El Liverpool sucede a los de Guardiola como campeón, después de quedarse el año pasado a tan solo dos puntos. Es la liga número 19 para el Liverpool, lo que le sitúa a una del récord del Manchester United. Los grandes festejos y celebraciones tendrán que esperar, pero treinta años después por fin se puede decir que el Liverpool es campeón de la liga inglesa.



- Ficha técnica:



2 - Chelsea: Kepa; Alonso, Rudiger, Christensen, Azpilicueta; Barkley (Kovacic, m.73), Kanté, Mount (Pedro, m.92); Willian, Pulisic (Gilmour, m.91) y Giroud (Abraham, m.62).



1 - Manchester City: Ederson; Mendy (Zinchenko, m.59), Laporte (Otamendi, m.74), Fernandinho, Walker; De Bruyne, Rodri (D. Silva, m.55), Gundogan; B.Silva (Jesús, m55), Sterling y Mahrez.



Goles: 1-0. Pulisic, m.36, 1-1. De Bruyne, m.55 y 2-1. Willian, m.78



Árbitro: Stuart Attwell amonestó a Alonso (m.38) por parte de los locales y a De Bruyne (m.76) por parte de los visitantes. También expulsó a Fernandinho (m.77), del City.



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada número 31 de la Premier League disputado en el estadio de Stamford Bridge (Londres) a puerta cerrada.