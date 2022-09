"Lo lamento por Millonarios": Lorenzo habla de convocatoria de Montero y Llinás

Este sábado será el primer compromiso amistoso de la Selección Colombia bajo el mando de Néstor Lorenzo, el entrenador que asumirá dos retos importantes para esta fecha FIFA en la que tendrá que medirse con Guatemala y México.

Precisamente antes de enfrentar a Guatemala, Lorenzo salió en rueda de prensa a dar las sensaciones de su convocatoria: "son buenas. La actitud de los muchachos es la mejor, hay un grupo con hambre y lo hemos incentivado en cada charla y estoy tranquilo en ese sentido. Hay un grupo que va a apuntar alto y donde hay mucho talento para tener un buen futuro".

Por otro lado, habló sobre Andrés Llinás y Álvaro Montero, los jugadores que deberían llegar antes para disputar la final de la Copa Betplay con su equipo: "La fecha FIFA termina luego del segundo partido y son jugadores parte del plantel y no sería serio enviarlos antes y lo lamento mucho por Millonarios, pero pregunté si se podía hacer algo para que no salieran perjudicados, pero no he recibido ninguna solicitud y para Gamero es un orgullo ver a sus jugadores en la selección. Pero ellos van a llegar los más rápido luego de la fecha".

"No hay formación a los muchachos, pero el esquema podría tener variantes ya sea con 4-2-3-1 o 4-3-3 podría haber movimientos, pero depende de la fase que esté el equipo" agregó el Lorenzo cuando le preguntaron sobre su estrategia para este sábado.

Finalmente, dio un balance de lo que pasará después de los amistosos: "Estamos viendo y que es primordial, no es fecha FIFA y esta es la última; y no tendríamos prioridad sobre la convocatoria que podríamos hacer. Los jugadores tendrían muy pocas vacaciones y generar en ese tiempo que a mi me encantaría, y a los jugadores también, pero los clubes europeos no podrían porque estaríamos en su periodo de vacaciones. Lo veo complicado porque FIFA no ha declarado más fechas oficiales".