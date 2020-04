Lo que más nos preocupa es no saber el futuro de la Liga: Gabriela Huertas

En las últimas horas Independiente Santa Fe comunicó que decidió suspender los contratos del equipo femenino en medio de la problemática que se vive en el fútbol por la pandemia del COVID-19.

Por esta decisión, RCN Radio habló con la capitana del equipo, Gabriela Huertas, quien explicó en qué consiste la suspensión del contrato que les comunicaron y cómo recibieron esta noticia en medio de la problemática que vive el fútbol mundial.

"Bueno pues primero que todo quiero aclarar que nuestros contratos se van a cumplir en su totalidad, nuestros contratos no fueron cancelados, fueron suspendidos, pero lo que nosotras firmamos en un primer momento se cumplirá en su totalidad", dijo Gabriela.

Con relación a la duración de los contratos que se firmaron en Santa Fe, Gabriela aseguró que en el club los acuerdos oscilan entre 6 y 8 meses. Además la jugadora confirmó cómo será el aporte del auxilio para aquellas deportistas que llegaron este semestre a Bogotá.

"Yo certeza de eso no tengo no conozco lo que cada jugadora firmó, pero yo digo que los contratos oscilan entre 6 y 8 meses. El tiempo que trabajamos antes que suspendieran los contratos se va a pagar en su totalidad, el club se hará cargo de seguridad social y pensión, de las chicas que están con subsidio de vivienda se les entregará un poco más, cosa que puedan cumplir con servicios y arrendamientos", dijo Gabriela a RCN Radio.

Gabriela Huertas igualmente aseguró que la mayor preocupación de todo el equipo es el silencio de la Dimayor ante el futuro de la liga femenina de este año que iba a comenzar en el segundo fin de semana de abril y hoy no hay certeza de la realización del torneo.

"Yo creo que tranquilas no estamos, pero no es por la decisión del club, sino por saber que aún no hay una Liga Femenina que es para lo que el club nos contrato. Es más eso lo que nos tiene intranquilas, nosotras sabemos que el equipo nos va a cumplir con el contrato, pero a nosotras nos trajeron para jugar la Liga, cosa que aún no es claro", dijo la deportista.

Finalmente la capitana del equipo femenino de Santa Fe envió un mensaje a la Dimayor y a la Conmebol para que den seguridad de los torneos de este año y poder saber qué hacer con sus clubes en medio de la pandemia del COVID-19.

"Nosotras más que nadie entendemos la crisis que hay a nivel mundial, no solamente el fútbol, sabemos lo delicada que es. La Dimayor se ha dirigido a los campeonatos, pero no ha hablado de la Liga Femenina, si para nosotras es una incertidumbre en el inicio del 2020, pues ahora estamos igual o peor, porque la Conmebol no ha dicho nada sobre la Libertadores femenina y pues la Dimayor tampoco ha hecho ningún comunicado al respecto", finalizó la deportista.