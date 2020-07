Los motivos por los que la Liga Betplay no arrancaría en septiembre

Luego, mostró su preocupación en torno al regreso del fútbol, pues él considera que no será posible competir en septiembre como todos esperan: “El fútbol hay que mirarlo como la pandemia, día a día. A mí eso de que esté el señor Vélez no me preocupa, me preocupa más la pandemia porque si queremos iniciar en septiembre no podremos iniciar por la curva. En marzo, cuando se suspendió la competencia, el suscrito (Méndez) manifestó que íbamos a tener fútbol hasta septiembre y me tildaron de loco y ojalá sí se pueda cumplir, porque si avanza la pandemia, muy seguro no nos van a permitir jugar porque habrá mucho más control para evitar la muerte de muchos ciudadanos”.

Y reconoció que eso seguirá golpeando vehemente las finanzas de Santa Fe, pero que prefiere ser realista: “Claro que eso agrava la situación económica. Yo no he escuchado el primer equipo que diga que no quiere jugar, habrá algunos que les convendría, pero nunca se han negado a jugar. Todos los equipos están cumpliendo el protocolo y buscar llegar a tono para competir en septiembre; claro que afecta, pero no es porque nosotros queramos, sino por la circunstancia de los problemas de salud en el país”.

Y cerró hablando sobre el sistema de juego que se tendría cuando se reanude la Liga Betplay. La idea es reanudar el certamen que se suspendió en marzo, pero Méndez considera que esos planes podrían cambiar: “En una junta de competencias se eligió un sistema y esperemos que ese arranque, así Santa Fe no estuviera de acuerdo. Porque yo pensaba que debía ser más regional, pero desde el 24 de julio hasta el 1 de septiembre habrá factores que nos pueden variar lo que estamos pensando en el día de hoy”.

Asimismo, Eduardo Méndez manifestó que él entiende la postura de la mayoría de los clubes grandes donde él también incluye a Santa Fe, pero considera que lanzar adjetivos descalificativos (como hizo Gustavo Serpa) hacia otras instituciones no es el camino para la reforma en Dimayor y recordó que los votos de todos los directivos tiene el mismo valor en las asambleas, más allá de que un equipo sea considerado más grande que otro por la popularidad de su fanaticada.