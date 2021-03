"Los partidos estaban amañados": La explosiva declaración de referente del Deportivo Cali en los 80

La historia del clásico vallecaucano entre América y Deportivo Cali siempre ha estado marcada por la polémica y algunas situaciones controversiales que en ocasiones tocan el aspecto extradeportivo y que ha aumentado la fuerte rivalidad entre ambos clubes.



En esta ocasión, previo al partido de este jueves en Palmaseca por la fecha 12 de la Liga Betplay, el exfutbolista Carlos Amaro Nadal encendió el ambiente contando que América supuestamente amañaba los clásicos en las épocas de los años 80s.



Lea también: Posible rival de Junior en Libertadores en alerta por contagio masivo de covid-19



Primero contó su fichaje fallido por el escarlata cuando jugaba en alto nivel con Deportivo Cali: "América de Cali me quiso tener en algún momento, pero las negociaciones no siguieron por supuestas amenazas al Deportivo Cali por parte de un grupo subversivo para no facilitar el negocio. No lo he contado mucho porque es un tema extradeportivo. La realidad de la película es que quien no dejó transferirme al América fue un grupo guerrillero. Llamaron al Deportivo Cali y dijeron que si me transferían, iba a haber problemas. Las amenazas no fueron para mí, fueron para los directivos del Cali. Después de eso, ni volví a entrenamientos y me fui a Sevilla", dijo en 'Zona Libre de Humo'.



Y luego mencionó la picante polémica de los amaños: "¿Te digo la verdad? Los partidos estaban amañados. América ganaba todos los partidos 1-0 de penal, con una nómina extraordinaria también. Era una época del futbol colombiano muy compleja y muy difícil. En Cali, viví situaciones contradictorias porque la pasé bien y tuve mis mejores años en Cali, pero cuando llegué, en Colombia había problemas. Hasta el momento de que me dijeron que me fuera del país. Los partidos eran arreglados por América. Era complejo".



Le puede interesar: Dardo de Sergio Ramos al Real Madrid: las negociaciones están muertas



"Miren las estadísticas y el Cali perdía por un penal en contra. No quiero decir que Colombia es un desastre, en muchas partes del mundo ha pasado estas situaciones. Solo digo lo que me tocó vivir. Es una pena porque el fútbol es un deporte, pero así fue. Nosotros teníamos muy buenas nóminas, pero era muy complejo porque perdíamos los clásicos de cierta forma, para mí, algo amañados", subrayó el uruguayo que jugó en Cali entre 1982 y 1985.