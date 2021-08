"Los sueños sí se cumplen": Nelson Crispín tras medalla de oro en Juegos Paralímpicos

El deportista de 29 años de edad, quien detuvo los cronómetros en un tiempo de dos minutos, treinta y ocho segundos (2'38"12), registró un nuevo récord mundial en esta prueba de natación.

“Gané medalla en los 200 metros combinado que lleva los cuatro estilos: mariposa, espalda, pecho y libre. Gracias a Dios logré esta medalla de oro para Colombia en estos Juegos Paralímpicos”, dijo.

El deportista confirmó que ya cumple 15 años de carrera y recordó que llegó por invitación de su entrenador.

“Todo empieza cuando acompaño a mi hermano quien llega a las piscina a practicar natación porque estaba haciendo papeles para ingresar a la Policía y allí estaba Willian David Jiménez, quien me ve mis capacidades y le hace la invitación a mi hermano para que me lleve a nadar y hacer parte de los entrenamientos y fue así como me gusta la natación"' dijo.

Agregó que "primero como hobby y ya después de siete años cuando logré aprender todos los estilos empiezo a practicarlo de forma de competitiva”, afirmó.

Confesó que en alguna época no se tenían muchos espacios para entrenar, "pero las cosas han cambiado y nos han ayudado. Hemos sido muy privilegiados en entrenar y competir".

Crispín, confirmó que le quedan varias pruebas más donde se tiene la esperanza de lograr otras medallas para Colombia.

“Tengo tres pruebas más como son los 100 metros pechos, los 50m mariposa y los 100 metros libres, donde tenemos muchas posibilidades, porque hemos entrenado muy fuerte para llegar a Tokio”, indicó.

El deportista oriundo de Floridablanca, Santander aseguró que una vez llegue al país espera probar las delicias de su mamá como es el tamal y la tradicional oblea con dulce que es muy típica en esta región.

Nelson Crispín le envió un mensaje a los jóvenes para que se motiven y practiquen un deporte.

“Hay muchos espejos acá en los Juegos Paralímpicos, de que trabajando día a día con metas claras se pueden lograr las metas. Solo hay que dar el paso, porque es importante que amen lo que hacen y lo disfruten mucho”, resaltó.