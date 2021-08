El nombre de Luis Díaz ha sido destacado en toda la prensa internacional por su actuación en la última edición de la Copa América, donde fue goleador junto a Lionel Messi con 4 goles. A razón de esto el futuro del colombiano podría cambiar en los próximos días, ya que las ofertas no faltan.

Puede ver: Luis Díaz asciende, entre los futbolistas colombianos más cotizados

Al respecto, se sabe que varios clubes pretenden tener al jugador, como la Roma de Italia, etc. Sin embargo, por ahora el Porto no ha negociado su transferencia. No obstante, el cuadro portugués parece que ya contrató al reemplazo de Díaz.

Según se dio a conocer, la institución fichó al extremo izquierdo Pepé de 24 años, que llegó del Gremio de Porto Alegre, club de Brasil. El futbolista costó cerca de 18 millones de dólares, e incluso el Real Madrid también lo quiso, por eso se visualiza como una opción clara del cuerpo técnico para la temporada venidera.

Vea además: TAS rechazó solicitud de Colombia sobre polémica pelea de Yuberjén Martínez

Aunque Luis Díaz tiene toda la ventaja de ser titular fijo en el equipo luso, la contratación de Pepé despertó más las opciones de una posible partida del colombiano, teniendo en cuenta los pretendientes que demuestran querer contar con él.

Otro detalle para tener en cuenta es que la cláusula de rescisión de Díaz ahora supera los 75 millones de euros, esto por el gran protagonismo que ha tenido a nivel internacional el exjugador del Junior de Barranquilla.

Lea también: Pese a sus pocas opciones en el Evertón, James rechaza ofertas en España

A pesar de que todavía el futuro del atacante no se define, lo cierto es que él y su empresario apostarán por un proyecto que le dé continuidad deportiva, y si este es el Porto no se moverán. Díaz desea seguir siendo convocado a la Selección Colombia y estar en las próximas fechas de la Eliminatoria en el mes de septiembre.