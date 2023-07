Luis Fernando Suárez afirma que no piensa renunciar a la selección de Costa Rica:"Yo no pienso irme"

El colombiano Luis Fernando Suárez, seleccionador de Costa Rica, afirmó este sábado que no renunciará a su cargo luego de que su equipo fue eliminado por México en los cuartos de final de la Copa Oro.

"Yo no pienso irme, creo que estoy haciendo las cosas bien, ahora debo llegar a Costa Rica y presentar un informe, pero fuera de ello estoy tranquilo, no me he equivocado. No tengo temor en seguir al frente", puntualizó Suárez, después de que su equipo cayó 2-0 ante la selección mexicana.

En el partido realizado en el AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas, los equipos se enfrascaron en el primer tiempo en una intensa lucha en el medio campo.

En el segundo tiempo México dominó y anotó por conducto de Orbelín Pineda, de penalti, y de Erick Sánchez.

A pesar de la derrota, el estratega defendió su trabajo al frente de la selección costarricense, a la que llegó en junio del 2021.

"Desde mi llegada hemos sido atrevidos. Nosotros hicimos un recambio de jugadores en Costa Rica y evolucionamos en el juego de mitad de cancha hacia adelante, hoy lo demostramos con atrevimiento y riesgos que antes no se tomaban", detalló.

El seleccionador que llevó a Costa Rica a la Copa del Mundo de Catar 2022 ponderó el primer tiempo en el que aseguró dominaron a la selección mexicana.

"Me voy tranquilo por la propuesta de mi equipo ante un rival de una jerarquía tan importante como la que tiene México. Tuvimos una buena evolución en el torneo y eso es lo más importante", dijo.

Luis Fernando Suárez señaló cuál es el detalle que le falta a su combinado para trascender.

"Nos falta hacer goles, el dominio que demostramos hoy en el primer tiempo lo tenemos que culminar con goles, eso es lo que nos falta, pero con lo que hoy pusimos demostramos que vamos por el camino correcto", concluyó.

Para Costa Rica esta eliminación fue la tercera de manera consecutiva en cuartos de final de la Copa Oro de Concacaf. En 2019, México lo venció en penaltis y en 2021 Canadá lo echó con marcador de 2-0 en tiempo regular.

En esta edición del certamen, el seleccionado costarricense formó parte del grupo C; clasificó a cuartos de final en segundo lugar del sector luego de que en la primera fase perdió 2-1 con Panamá, empató 0-0 ante El Salvador y superó a Martinica por 6-4.