Manchester City ganó al Arsenal y se quedó con el liderato de la Premier

Por primera vez desde la segunda jornada de la Premier League, el Manchester City es líder. Y lo es porque ganó en el campo del Arsenal, un lugar inexpugnable hasta este miércoles, en el que los de Pep Guardiola se llevaron la victoria por 1-3 gracias a los goles de Kevin de Bruyne, Jack Grealish y Erling Haaland, que desequilibró el partido con su generosiad y un gol.



El Arsenal, líder durante 20 jornadas seguidas, cedió la primera plaza con el asalto a su templo del Emirates. El City, aún mareado por las acusaciones de irregularidades financieras, se hace fuerte sobre el terreno de juego y ganó en el campo donde el Arsenal de Mikel Arteta solo había cedido cuatro puntos en toda la temporada.

Una vaselina preciosa de Kevin de Bruyne con la zurda y un derechazo de Jack Grealish, ambos tantos con la ayuda de un desafortunado Tomiysau, desestabilizaron a un Arsenal que aún tiene un partido menos que el City pero que ya se ve por debajo en la tabla a igualdad de puntos, debido a la mejor diferencia goleadores de los 'Sky Blues'. Haaland, activo con su generosidad en el 1-2 y causante del 1-3, volvió a la nómina anotadora del City tres partidos después.



El duelo entre maestro y alumno se lo llevó Guardiola, tras un tibio saludo entre los dos técnicos antes del pitido inicial. En lo deportivo, el de Sampedor volvió a optar por la defensa de tres centrales, sin carrileros, pero esta vez enmendó su error del Tottenham de hace diez días. Esta vez sí metió a De Bruyne como titular. Y el belga correspondió. A los 24 minutos cazó un errático envío atrás de Tomiyasu y con una vaselina con la pierna "mala" superó a Aaron Ramsdale, que se quedó a media salida.



El gol ratificó el plan del City, que se estaba llevando sonoras pitadas del Arsenal por las pérdidas de tiempo de Ederson, el cual fue amonestado ya en el minuto 30. Algo inédito para un portero, que además pudo irse a la calle antes de tiempo.



Para incredulidad de todo el City, Anthony Taylor pitó un penalti de Ederson a Nketiha, cuando este ya había disparado, y Bukayo Saka no falló desde los once metros.



Merecidamente, puesto que estaba siendo mejor, el Arsenal volvió al partido justo antes del descanso, pero el parón no le benefició.



Salió mejor el City a la segunda mitad, con más clarividencia arriba y rozó el gol cuando Gabriel derribó a Haaland dentro del área. Se salvó el Arsenal por un fuera de juego previo del noruego, pero ahí se agotó la suerte de los de Arteta.



Unos minutos después, Haaland fue generoso y en lugar de encarar la portería le cedió a Gundogan la pelota en la frontal. El alemán siguió la cadena y abrió para que Grealish, ya dentro del área, rematase con pierna derecha. El balón tocó en Tomiyasu y se envenenó.

1-2 y sensación de golpe de autoridad a la liga.



Haaland, que acumulaba tres encuentros sin marcar, su peor racha en el City, finiquitó el partido cuando el Arsenal aún soñaba con empatar. De Bruyne puso un centro lateral y Haaland, con un 1-3, marcó el gol de la sentencia.



Aquí termina, por el momento, el liderato de un Arsenal que queda con 51 puntos, los mismo que el City, que tiene mejor diferencia de goles (+36 por +26). La única nota positiva para los 'Gunners' es que tienen un partido menos que el City, que ya coge carrerilla para su quinta Premier League en los últimos seis años.