Manuela Gómez, reconocida por haber participado en el reality show 'Protagonistas de Nuestra Tele', en los últimos meses ha sido centro de atención y comentarios debido a la confesión que hizo con sus seguidores al revelar que sufría de adicción y estaba lidiando con un proceso de rehabilitación.

Constantemente, la también empresaria es noticia por mantener al tanto a sus más de 170.000 'followers' de cómo avanza en el arduo camino de dejar las drogas.

Aunque Manuela no ha revelado la sustancia a la que es adicta, en esta nueva aparición que hizo a través de su cuenta de Instagram, expresó que lleva dos meses sin consumir ninguna sustancia y que no ha sido un proceso fácil, aclarando que se siente "renovada" y dejando ver un semblante bastante positivo de su aspecto físico. "No ha sido un proceso fácil, pero ya llevo casi dos meses limpia, me siento renovada. Además, eso fue un compromiso que Dios y yo hicimos", expresó Gómez.

La exprotagonista aprovechó el momento para hablar del síndrome de abstinencia y también hizo énfasis en ayudar a las personas que atraviesan por un momento difícil debido al consumo de drogas, invitándolos a respetar cada proceso y a ser conscientes de cuándo tomar la decisión para empezar una rehabilitación. "Hay muchas personas que pueden estar pasando por adicciones, por depresiones, y no es fácil, pero cuando uno tiene la voluntad, las hace".

Finalmente, Manuela Gómez fue aplaudida por los internautas que expresaron estar apoyándola y motivándola a seguir constante para mantenerse lejos de las drogas.