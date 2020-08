Maratón de París queda anulada debido al coronavirus

Al igual que otras grandes competencias en las urbes del mundo, el maratón de París, prevista para el 15 de noviembre, fue anulada debido a la pandemia de coronavirus, anunció este martes ASO (Amaury Sport Organisation), la empresa organizadora de la prueba

La carrera de 42,195 km, que pasa cada año delante de los lugares emblemáticos de la capital francesa (salida desde los Campos Elíseos, Bastilla, Notre-Dame, Torre Eiffel...), inicialmente programada el 5 de abril, fue aplazada en dos ocasiones (al 18 de octubre y al 15 de noviembre) debido a la crisis sanitaria.

Lea también: Yairo Moreno marcó un golazo en el triunfo de su club en el fútbol mexicano

Una de las razones que explican los organizadores para anularla competencia es que no está garantizado la llegada de los deportistas a Francia y que no tendría razón organizar la competencia si los atletas no pueden estar en la capital francesa.

"Ante la imposibilidad para muchos participantes de estar disponibles para estas pruebas, y los numerosos que, procedentes de países extranjeros se encuentran con las dificultades actuales para viajar, se decidió dar una cita a todos los apasionados de la carrera para 2021", explicó ASO en un comunicado.

Igualmente anunciaron que los deportistas que ya habían confirmado su participación en la edición de este año, si ellos mismos los requieren, se les guardarán un lugar en la competencia del próximo año que todavía no tiene fecha confirmada.

"Los participantes ya registrados para este año están, si así lo desean, inscritos para la edición de 2021", añadió la organización.

La cancelación de la prueba parisina se une a otros de los maratones más prestigiosos del planeta (Berlín, Nueva York, Boston, Chicago), mientras que las competencias de Madrid y Fráncfort optaron por esperar a la edición de 2021.

Lea también: Barça registra un caso de coronavirus, aunque no ha estado en contacto con el equipo

La maratón de Londres es la única que permanece por el momento en el calendario, aunque será una carrera reservada únicamente a atletas de élite, prevista para el 4 de octubre, con un esperado duelo entre el campeón del mundo y plusmarquista mundial, el keniano Eliud Kipchoge, y el etíope Kenenisa Bekele, segundo mejor registro de la historia.