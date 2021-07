La tenista colombiana María Camila Osorio se despidió de los Juegos Olímpicos de Tokio al caer en primera ronda con la suiza Viktorija Golubic en dos sets con parciales 6-4 y 6-1 en tan solo 59 minutos de partido.

Osorio no pudo demostrar su mejor tenis, ya que se notó incomoda durante el encuentro y fue ampliamente superar por su rival.

Lea también: Colombiano Ceiber Ávila avanzó a segunda ronda del boxeo en los Juegos Olímpicos

Al terminó el juego, la cucuteña aseguró que fue una buena experiencia y aunque le gustaría haber cumplido una mejor participación, destaca los aspectos positivos.

"Fue una experiencia chévere, de todo se aprende. Me hubiera gustado hacer más. Lo di todo. Hay que sacar lo positivo. No me dolió la pierna y hay que seguir preparando", dijo en declaraciones del Comité Olímpico Colombiano.

Por otro lado, María Camila destacó las dificultades que afrontó, pero fue clara en asegurar que no son excusas.

"Fue duro adaptarse a la cancha, a la superficie y la zona horario. Tengo que aprender para el futuro y sé qué tengo que corregir", señaló.

Le puede interesar: Richard Carapaz ganó la medalla de oro del ciclismo en los Juegos Olímpicos

Finalmente, la colombiana se mostró orgullosa por representar al país en unos Juegos Olímpicos y espera volver a hacerlo en un futuro.

"Fue una bendición estar en Tokio y competir por mi país", puntualizó.