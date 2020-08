Marlos Moreno jugará en un equipo de segunda división en Bélgica

Marlos Moreno no pudo evitar la derrota de Flamengo ante Cruzeiro en Copa Libertadores.

Marlos Moreno no ha logrado un gran rendimiento desde que partió de Atlético Nacional, pese a que salió del fútbol colombiano como un jugador con muchísimo futuro. Por eso, después de un largo trasegar que lo ha llevado por varios equipos del 'Viejo Continente' y del fútbol mexicano y brasilero, ahora Moreno está a punto de convertirse en nuevo jugador de Lommel, club de la segunda división del fútbol belga al que llegaría en condición de préstamo.

Moreno, tras un discreto paso por Portimonense, tendrá un anueva oportunidad, aunque en esta ocasión será en la segunda división de una liga con poco reconocimiento como la belga, pero en la que el 'City Group' tiene otro equipo filial con el que busca darle rodaje al futbolista colombiano, con poco mercado y quien parece no haberse adaptado al balombié europeo con la facilidad con la que lo hizo en sus inicios en el fútbol colombiano.

A lo largo de la temporada 2019/20, Marlos Moreno actuó en 16 partidos, ingresando en once de ellos desde el banco de suplentes y solo con cinco encuentros como inicialista. En total sumó 534 minutos y, en todo este tiempo en cancha, no sumó ningún gol, lo que refleja el mal momento que se encuentra atravesando un atacante que fue una gran aparición para el fútbol colombiano, pero no logró corresponder estas expectativas en el fútbol europeo.

Mientras se resuelve qué sucederá definitivamente y por cuánto tiempo será su nuevo contrato, Marlos espera poder continuar en el fútbol europeo, tener una nueva oportunidad y empezar a corresponder a toda la confianza que se le ha dado, desde que salió del fútbol colombiano.