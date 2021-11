"Me cuesta creer en estos premios", Iker Casillas cuestionó entrega del Balón de Oro a Messi

Este lunes 29 de noviembre se desarrollo en Francia la ceremonia de entrega del Balón de Oro en donde también se entregaron los premios al mejor arquero de la temporada, al goleador de la misma y a la mejor futbolista del año 2021.

Así, luego de que Lionel Messi le ganara el pulso a Robert Lewandowski por hacer con el Balón de Oro -el argentino consiguió su séptimo galardón mientras el polaco se ubicó segundo-, Iker Casillas, un histórico del arco español, lanzó una crítica por la forma en que se eligió al ganador.

Pues en su cuenta de twitter, Casillas no se guardó nada y comentó "cada vez me cuesta más creer en esto de los premios del fútbol", como antesala a que no comparte el hecho de que Messi haya sido premiado.

Aun así, el ex arquero campeón del mundo en 2010 reconoció la calidad del jugador nacido en Rosario, pues "para mí, Messi es uno de los 5 mejores jugadores de toda la historia pero hay que empezar a saber catalogar quiénes son los más destacados al cabo de una temporada".