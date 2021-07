"Todos los que me abuchearon pueden besarme el culo", declaró Poirier en su entrevista posterior a la pelea. "Le gané al chico".



Poirier dominó el primer asalto antes de que se lesionase McGregor y nunca permitió que el peleador irlandés tomase la iniciativa.



"Sus amenazas no me hicieron efecto. Le deseo una pronta recuperación. No estoy triste. Le gané fácil. A veces estas cosas pasan", destacó Poirier.



Por su parte, McGregor adelantó que la derrota no suponía el final de nada. "Esto no ha terminado. Lo único que hace es calentar más la cuarta pelea. Pegué, caí mal y al final me rompí la pierna", aseguró el peleador europeo, que fue sacado en camilla del octágono, mientras que Poirier se convierte en el contrincante número uno por el título de peso ligero y, de momento, pone fin a una rivalidad que nació hace siete años.



Poirier también había ganado a McGregor por nocáut el pasado 21 de enero en Abu Dabi, en lo que fue el segundo combate entre ambos.



La rivalidad nació cuando McGregor venció a Poirier por nocáut en el primer asalto en el primer combate entre ambos en 2014. Esta vez el irlandés de 32 años buscaba su primer triunfo desde enero de 2020, mientras que su rival de la misma edad (28 ganados y cinco derrotas) logró su tercera victoria consecutiva.

De interés: Copa América: Espectacular show de clausura



The Notorius' posee un récord de 22 victorias y 6 derrotas en la UFC, 4 de ellas han llegado en sus últimos 6 combates. Frente a Nate Díaz en marzo de 2016, ante el ruso Khabib Nurmagomedov, en octubre de 2018, y los contra Poirier.



Precisamente, "The Eagle" Nurmagomedov al comentar sobre la nueva derrota de McGregor, el luchar ruso dijo sentirse feliz por Poirier.



El presidente de UFC, Dana White, informó que McGregor será operado a lo largo de esta mañana y adelantó que Poirer peleará por el título de peso ligero de la UFC contra el campeón brasileño Charles Oliveira, y luego, cuando McGregor esté recuperado, probablemente tendrá una cuarta pelea contra "The Diamond".



"Cuando Conor esté curado y listo para pelear, supongo que haremos la revancha", comentó White.