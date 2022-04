Médico de Egan Bernal confirmó fecha de su regreso a las competencias

Muy buenas noticias se conocieron sobre el ciclista colombiano Egan Arley Bernal y su futuro profesional, teniendo en cuenta el grave accidente que sufrió el pasado 24 de enero mientras cumplía con una jornada de entrenamiento en vías del departamento de Cundinamarca.

Y es que después de tres meses de recuperación, el médico Gustavo Uriza, quien estuvo al frente de la salud de Bernal y realizó las cirugías en la columna, confirmó que el campeón del Tour de Francia 2019 y Giro de Italia 2021 podrá volver a la competencia oficial próximamente.

En un principio, Egan respondió a la pregunta sobre cómo se veía en un año.

"Esperaría estar totalmente recuperado. Esperaría que no tuviera rastros de algún tipo de dolor o lesión de la caída. Sería ideal. Será muy complicado, tendré que trabajar muy fuerte durante este año para fortalecer mi cuerpo y que no venga ningún dolor. Estar compitiendo en una carrera grande, no sé si voy a llegar al nivel que tenía antes de poder competir y ganar. Pero seguramente estaré para ser un buen gregario y ayudar", afirmó.

¿Volver a bicicleta en Europa y a competencia?

"Rodar en bicicleta ya estaré este fin de semana en Europa, esperaría estar montando en bicicleta, me bajo del avión y lo primero que haré es montar en bicicleta. Voy a viajar con mi papá para que me acompañe en la moto. La competencia es que todo va a depender del doctor Gustavo Uribe. Por mi estaría montando, compitiendo. Estoy que me pongo un número. Seguramente no terminaría, pero ponerle un número al uniforme sería muy emocionante" indicó.

Al respecto, el doctor Gustavo Uriza, en medio de una conferencia de la Academia Nacional de Medicina, dio a conocer la noticia de que Egan Bernal está completamente curado de las fracturas que sufrió en la columna vertebral y costillas, por lo que ahora depende de que los entrenadores del INEOS lleven a cabo una preparación.

"Está curado"

"Una noticia, una primicia. Hoy hicimos las tomografías de control de la columna de Egan, 92 días después del accidente. La fractura de odontoides está consolidada. No hay absolutamente ninguna afección de la unión craneocervical. Está curado de la fractura de odontoides. De la luxo fractura t5 y t6 el tac muestra consolidación de la fractura y callo óseo por delante. Las articulaciones en la vertebra, arriba y abajo de la fractura están preservadas y funcionando y todas las fractura de las costillas están curadas con callo ósea. A partir del día 120 del accidente Egan puede pararse en pedales y competir en forma. Sus entrenadores en Europa darán el visto bueno", afirmó el médico.

Egan Bernal viajará este jueves a Europa para concentrarse en Mónaco y ponerse bajo las órdenes de su equipo. Adicionalmente se desplazará a Francia para realizarse exámenes especializados y continuar su recuperación.