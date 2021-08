Melissa González no logró clasificar a la final de los 400 metros vallas

Melissa González no pudo lograr clasificar a la gran final de los 400 metros vallas. La colombiana se quedó en el arranque de la competencia y llegó muy retrasada para la última curva previo a la conclusión de la semifinal. Aunque lo intentó con todo, la carrera fue un jabón por el agua que tenía el trayecto, esto se sumó al nivel de las rivales, que finalmente complicaron su paso para luchar por una presea.

Las condiciones de la pista atlética no fueron las mejores, pues la lluvia complicó el desarrollo de esta. Con mucha dificultad, las protagonistas corrieron las semis para evitar cualquier tipo de caídas mientras superaban cada uno de los obstáculos. Las primeras series que se corrieron antes de la participación de la colombiana no estuvieron tan técnicas como de costumbre; no obstante, le pusieron presión a González.

Los primeros registros de la prueba registraron tiempos de 43:03 a 54:23, Melissa debía superar este margen pensando en correr por la medalla, pero no lo logró.

En la tercera serie donde estuvo González, la corredora de padre vallecaucano hizo un 57:47, que la dejó en la sexta posición, imposible de soñar con una clasificación. La primera en la serie fue la nacida en Países Bajos, Femke Bol (53.91); Anna Cockrell logró un 54.17, mientras que Viktoriya Tkachuk de Ucrania consiguió un 54.25.

La atleta, nacida en El Paso Texas, representa a Colombia desde sus inicios en el deporte base. Con 27 años se ha destacado en el Campeonato Sudamericano Sub-23 de Lima, donde ganó el primer puesto; los Campeonatos Sudamericanos, Juegos Bolivarianos, Centroamericanos y del Caribe, etc.