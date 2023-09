Messi lanza dardo contra PSG: "Fui el único campeón del mundo sin reconocimiento"

Lionel Messi vive una nueva etapa en el Inter Miami luego de terminar su contrato en el París Saint-Germain. El capitán de la Selección Argentina se convirtió en pieza clave para el resurgir del equipo de La Florida, siendo campeón en la reciente Leagues Cup ante Nashville.

Messi jugó durante dos temporadas en el PSG, al cual se marchó en 2021 como agente libre desde el Barcelona. Sin embargo, su estancia en la capital francesa le dejó recuerdos poco gratos, marcados principalmente por su tensa relación con la hinchada.

El argentino volvió a tocar este tema en una charla con el actor argentino Migue Granados: "No fue como esperaba, pero siempre he dicho que las cosas pasan por algo y si bien no estaba bien allí (en el París Saint-Germain), me tocó ser campeón allí", manifestó.

Por otra parte, Messi no tuvo un buen recibimiento en París tras coronarse campeón del Mundial de Qatar 2022 con Argentina en aquella final ante Francia. Así lo hizo saber en sus declaraciones al recordar ese momento.

"Me llevé bien con Kylian (Mbappé) y con los demás, pero estaba en el país del equipo al que le ganamos una final y fui el único campeón del mundo sin reconocimiento aparte de los otros 25 jugadores que estuvieron con Argentina en el Mundial". aseveró.