Messi ve complicado jugar el Mundial del 2026: "Es difícil que se dé"

La quinta fue la vencida para Lionel Messi luego de consagrarse campeón del Mundial de Qatar 2022 como capitán de la Selección Argentina tras quedarse con las manos vacías en sus cuatro anteriores participaciones mundialistas.

Aunque ya pasaron varios días después de que la albiceleste tocó el cielo con las manos en Catar, los jugadores que le dieron a su país el tercer Mundial de su historia todavía recuerdan lo vivido durante la Copa del Mundo, desde luego, uno de ellos es Messi.

Le puede interesar: Medellín y Santa Fe empataron en partido con mucha presencia del VAR

El jugador del París Saint-Germain dio una entrevista para el diario Olé donde expresó sus sensaciones tras levantar el trofeo del Mundial con Argentina.

"Hasta el día de hoy es un momento muy emocionante, incluso cuando lo veo así, más que ese momento por vivirlo más tranquilo. Verlo hoy en día me emociona aún más. Veo mucho video que va apareciendo en las redes sociales y cosas que van mostrando y la verdad es que es increíble", expresó Messi.

Una de las grandes incógnitas que hay en torno a Messi y Argentina es si estará con su selección en el Mundial de 2026. Al respecto, el capitán albiceleste respondió.

Vea también: Colombia perdió ante Gran Bretaña en la serie de Copa Davis

"No me adelanto a nada, pero lo repito. Por edad y por tiempo me parece que es difícil. Depende de cómo vaya mi carrera. Voy a cumplir 36 años, voy a ver para dónde va mi carrera, qué voy a hacer y depende de muchas cosas", precisó.

Messi considera que falta mucho tiempo para que llegue el Mundial de 2026; pero si lo llega a disputar, se convertirá en el único jugador que ha disputado seis Copas del Mundo en su carrera.

Otras noticias

Así se corre una maratón en Miami