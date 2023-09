Messi y Linda Caicedo entre los nominados a los Premios The Best de la FIFA

La Federación Internacional de Fútbol Asociación​ (FIFA), reveló el listado de los nominados en diferentes categorías a sus Premios The Best 2023 en los que curiosamente para esta edición no hay postulado ningún jugador del Real Madrid.

La mitad de los nombres por el premio FIFA The Best de "mejor jugador del año 2023", corresponden a jugadores del Manchester City, junto a otras estrellas como Leo Messi o Kylian Mbappé.

Según los expertos, las nominaciones al Manchester City son recompensando el triplete histórico Copa/Premier/Liga de Campeones del club inglés.

Entre las figuras el equipo inglés están: Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Julián Álvarez o Bernardo Silva, grandes artífices de la exitosa temporada de los 'Citizens'.

Por la categoría femenina aspiran la colombiana Linda Caicedo, las españolas Aitana Bonmatí, Mapi León, Jenni Hermoso y Salma Paralluelo, junto, entre otras, a la inglesa Alex Greenwood y la francesa Kadidiatou Diani.

En cuanto al trofeo al mejor entrenador de un equipo masculino, el técnico español del Manchester City Pep Guardiola competirá con el italiano Simone Inzaghi, el técnico del Inter finalista de la Champions, pero también su compatriota Xavi, el australiano Ange Postecoglou y el italiano Luciano Spalletti, que permitió al Nápoles conquistar su primer 'Scudetto' después de 33 años de sequía.

La FIFA entrega asimismo un trofeo al mejor entrenador de un equipo femenino, al mejor arquero y a la mejor arquera, así como el premio Puskas al gol del año y a la mejor afición.

La novedad de estos galardones de la FIFA está con la categoría mejor hincha del planeta, en la cual fue nominado el joven Miguel Ángel Berrio, seguidor de Millonarios y quien sufría una enfermedad huérfana que lo mantenía cuadrapléjico por lo que fue sometido a una eutanasia.

El jurado de los premios FIFA está formado por los capitanes y seleccionadores y seleccionadores nacionales, por periodistas y aficionados y aficionadas del mundo entero.