“Mi decisión es jugar la liga femenina en Colombia”: Karla Viancha

En la cabina de RCN Radio estuvo la jugadora colombiana Karla Viancha quien logró el subtítulo del mundial sub-17 y estuvo hablando de esta experiencia en la Copa Mundo y de lo que se viene para su carrera como deportista profesional.

Karla empezó hablando del proceso de esta selección y los motivos que no le permitieron estar en el campeonato Sudamericano, pero explicó que su lesión solo fue una motivación más para poder estar con el equipo en la Copa Mundo en la India.

“El proceso lleva más de un año. Por cosas de la vida no pude viajar al suramericano, pero seguí entrenando fuertemente todo este año ha sido un proceso muy bonito, una experiencia increíble. No pude estar en el sudamericano por una lesión, faltando dos días para viajar al sudamericano un esguince de tobillo grado III me sacó de las canchas, pero fue una motivación más para esforzarme y poder estar en el mundial”, dijo Karla.

Lea también: Julio Comesaña ya no es más el técnico del Junior

Del momento de recibir la medalla de plata, Karla aseguró que hasta último minuto se peleó por hacer historia con el equipo, pero que hoy se sienten muy ganadoras por todo lo que consiguieron en este mundial.

“Queríamos quedar campeonas, ese fue un gran impacto porque la peleamos todo, pero sabemos que hicimos historia y hubiéramos querido hacer más pero fue algo muy importante recibir esa medalla estar allá y ser su campeones del mundo va a quedar marcado en el la historia del fútbol colombiano”, explicó emocionada la jugadora.

La jugadora colombiana además contó lo que fue para ella el partido de semifinales del torneo, que tuvo que ver desde la tribuna por acumulación de tarjetas amarillas y dijo que siempre confió en que sus compañeras clasificarían a la gran final.

Le puede interesar: Globe Soccer Awards: Linda Caicedo fue escogida como la segunda mejor jugadora del mundo

“Estaba muy nerviosa, tenía ansiedad por mis compañeras en la cancha, sentir que en algún momento las había abandonado, que les había fallado, porque fueron amarillas muy boba y sentir que yo estaba allá y ellas guerreándola fue difícil, pero nada yo confiaba mucho en ellas y sabía que íbamos a llegar a la final”, explicó la jugadora.

Finalmente la jugadora habló de su futuro, de lo que se viene, confiando en que pronto puedan confirmar una liga femenina en Colombia ya que este es su gran objetivo teniendo en cuenta que no ha debutado en nuestro torneo.

“Estamos aspirando a jugar la liga, no había podido jugar una liga femenina, no he tenido la oportunidad por diferentes consejos, por lo que estaba muy pequeña, pero ya tomé la decisión y el otro año con diferentes propuestas que tengo la idea si es jugar la liga femenina”, dijo la deportista.