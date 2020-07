Luego de varios rumores y decisiones impopulares en América, se definió el futuro de Michael Rangel. El delantero del cuadro escarlata no continuará en el club, pues su contrato venció el pasado 30 de junio y la directiva de Tulio Gómez y Mauricio Romero no hizo la opción de compra por un millón de dólares.



Ante ese panorama, el jugador no sigue y se despidió del club en sus redes sociales: "Cuando llegué a Cali a vestirme con el uniforme rojo soñé que iba a ser increíble, pero honestamente debo reconocer que superé mis expectativas", señaló en primera medida Michael Rangel a través de Instagram.



"He vivido un año lleno de alegrías que se que no olvidare como tampoco mi familia; conquistaron mi corazón con esa bendita pasión roja que se te mete como virus en el alma. A su hinchada, una de las mas grandes del fútbol mundial que te acompaña donde vas sin Importar distancia, clima o rival, gracias; me regalaron su cariño sincero el del hombre y la mujer que sienten que es ser fiel a un color a un escudo a una ilusión".



Y cerró con más agradecimientos: "A sus directivos, cuerpo técnico , jugadores y para cada persona que trabaja, lucha y hace que el América viva en cada rincón, gracias. Hoy debo partir con la gran satisfacción de saber que mis hijos un día escucharan que su Papá fue feliz en un lugar del mundo donde los goles nos dieron la bienvenida a la estrella 14".



Cabe señalar que América de Cali intenta extender el préstamo, ahora que finalizó el contrato y vuelve a Junior. Sin embargo, esto parece poco probable y el cuadro 'tiburón buscará venderlo al exterior; en caso que esto no suceda, se quedará en el equipo ante la salida de Carmelo Valencia.