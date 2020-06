Michael Rangel tiene una nueva oferta internacional

América de Cali sigue a la espera de definir el futuro de algunos futbolistas de su plantilla en el marco de las dificultades económicas que se han presentado en todo el fútbol colombiano por la suspensión de la Liga Betplay.

Aunque todavía no hay una comunicación oficial, Michael Rangel no seguirá en América de Cali luego que Tulio Gómez haya anunciado semanas atrás que el club no cuenta con el millón de dólares que pide junior por su pase. Así las cosas, está próximo a regresar a Junior de Barranquilla, club que posee su pase.

Lea también: Nuevos números: oferta final de Independiente al Deportivo Cali por Andrés Felipe Roa

No se descarta que Rangel pueda reforzar a Junior para la próxima temporada, pero la idea del cuadro ‘tiburón’ es venderlo al fútbol del exterior y su empresario Alex Ríos ha mencionado en diversos medios de comunicación que al delantero lo siguen ahora desde la MLS, máximo torneo estadounidense que empezará el próximo mes y que busca los últimos fichajes.

Aunque no hay nada concreto, ha expresado que sí se han adelantado unas conversaciones y que Rangel podría partir. En este caso, toda la ‘torta’ de la transferencia sería para Junior de Barranquilla con un porcentaje para Atlético Nacional. América no recibirá ningún incentivo económico porque solo estaba cedido a préstamo.

De interés: Dura respuesta de Zidane a James por pedir más minutos en Real Madrid

Cabe señalar que Rangel estuvo en el radar de varios clubes del fútbol mexicano, algunos en Asia y otros en Brasil. Sin embargo, las cosas se dieron para que se quedara en América para jugar la Copa Libertadores. En los planes del elenco escarlata estaba comprar su pase en el mes de junio para continuar con el proyecto o aprovechar el interés del exterior. Sin embargo, la crisis económica por la pandemia cambiaron todo el panorama y ahora Rangel volverá parcialmente a Junior.