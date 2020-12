Miguel Ángel Borja habló de su salida del Junior

Miguel Ángel Borja, delantero que jugó para Junior de Barranquilla en el 2020, está a la espera de definir su futuro profesional después de que se terminara el préstamo que lo vinculaba con el equipo barranquillero y de que se informara desde Brasil que no sería tenido en cuenta por Palmeiras, institución dueña de sus derechos deportivos.

Ante lo conocido, Borja, que marcó 20 tantos en el año, quedaría sin actividad, por lo menos hasta marzo de 2021, fecha en la cual volvería a ser inscrito por el conjunto brasileño.

Ante esta situación, el atacante, junto con su empresario, está en la búsqueda de nuevos rumbos en donde pueda tener competencia y volver a la órbita de la Selección Colombia, su principal objetivo.

Sobre su actualidad, el delantero habló con Saque Largo en donde dio a conocer su pensamientos, hizo un balance de lo que fue el 2020, le dio un consejo a Fernando Uribe (nuevo delantero de Junior), elogió a Teófilo Gutiérrez y muchas cosas más.

"Es un tema difícil de hablar por que yo tenía la mayor disposción, pero no pasa por mí, se me sale de las manos. En Junior hay mucha hinchada y lo que han hecho no tiene prcio. En cualquier momento estaremos nuevamente dándole alegrías a Junior. Lo que hicismo fue de corazón", dijo.

Llegada de Fernando Uribe a Junior

"Creo que es un buen delantero, como hincha de estos colores le pido que deje todo en la cancha, el corazón en la cancha. La hinchada de Junior es especial", indicó.

Su 2020 en Junior

"Vine por un año y jugué solo seis meses que fueron maravilloso. Cumplí con mi anhelo. Desde que estaba en Cortuluá tenía ganas de llegar, hubo acercamientos y no se dio. Fui a Nacional a dejarlo todo, el talento que Dios me dio es para dejarlo al servicio de quine lo requiera. El 2020 fue el año de Junior en medio de la pandemia, estuve cerca de mi familia", dijo.

La semifinal ante América y el VAR

"El fútbol no es individual, es colectivo. Yo la verde luche siempre por los colores de la camiseta. Siempre quería que a Junior le fuera bien. Es un gran equipo. Teniamos armado un gran equipo, espero que la directiva lo mantenga, no es fácil consolidar un grupo. Llegó un momento en el que jugando mas sabíamos que íbamos a conseguir los resultados, dueron momentos especiales. A veces quisiera retroceder el tiempo y cambiar los goles que hice por estar en la final. Lo que más me golpea es que se nos escapó no por que dejamos de hacer algo, si no por lo que nos perjudicaron. Nosotros ganamos el partido contra América. El equipo dio lo mejor, que el VAR nos quitó el partido fue otra cosa", sentenció.

Palmeiras

"Tengo contrato con Palmeiras y solo sé que me tengo que presentar en enero en Brasul. Estoy triste por que me perjudican a mí. Me estoy preparando para volver a la Selección Colombia y su voy a Brasil sé que hasta marzo no tendré competencia. Me perjudican mi rendimiento. Lo que más me dolió es que uno está donde lo quieren y en mi cabeza está no seguir en Palmeiras", puntualizó.

Teo

"Todo 9 tiene que entenderlo primero, hay que saber jugar con Teo. Si no tienes el ritmo para saber en que momento pivotear o amargarle. Él te va conociendo entreno a entreno. Fue una bendición jugar al lado de un monstruo de esos. Tiene mucho fútbol", afirmó