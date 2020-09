Miguel Ángel Borja le hace una fuerte advertencia al Junior

La actividad competitiva del Fútbol Profesional Colombiano se reactivará el próximo 8 de septiembre cuando Junior de Barranquilla reciba en el estadio Romelio Martínez a América de Cali en el juego de ida de la Superliga que tendrá su definición el 11 del mismo mes en el Pascual Guerrero de la capital del departamento el Valle del Cauca.

Una de las figuras del conjunto 'rojiblanco' es el delantero de 27 años Miguel Ángel Borja, quien ha disputado diez partidos y anotado cuatro tantos desde que se sumó en enero a la plantilla que dirige Julio Comesaña.

Le puede interesar: Novedades de América para la Superliga frente a Junior

A pesar de la alegría e ilusión que causó en la afición barranquillera la contratación de Borja, la emergencia y parón de actividades causado por la pandemia del coronavirus no ha permitido que el delantero se desempeñe como se esperaba y además puso en duda su continuidad en el equipo.

Y es que el atacante se unió a Junior en condición de préstamo por un año procedente de Palmeiras de Brasil, club que además interpuso algunas condiciones deportivas y económicas para que el futbolista nacido en Tierralta, Córdoba, permanezca por más tiempo en Barranquilla.

Al respecto, Borja señaló que no ha tocado el tema de su continuidad en el cuadro 'tiburón' con los directivos barranquillero o de Palmeiras, aunque si por él fuera firmaría un contrato por tres año.

“No he tocado el tema de mi continuidad ni con los dirigentes de Junior ni con los de Palmeiras. Estamos en manos de Dios. Llegamos aquí con un propósito. Si por mi fuera, me quedara tres años más por acá con todos los juguetes, pero no depende de mí", señaló.

Lea también: Gerente de Junior contó la verdad sobre las ofertas que hay por Rangel

En los últimos días se conoció que Borja regresaría a Brasil ya que por la situación económica generada por el coronavirus no le permitiría a Junior hacer uso de la opción de compra.

"Todos somos conscientes que las cosas cambiaron con todo esto de la pandemia y el contrato que uno tenía quizá se pueda modificar en algunos aspectos. Hay que tener tranquilidad. Queda poco para que acabe el año, pero muchas cosas pueden pasar”, dijo.