Este miércoles se cerró una temporada de muchas dificultades para Junior de Barranquilla por las eliminaciones en la semifinal de la Liga Betplay y cuartos de final de la Copa sudamericana. Un ciclo traumático con cambio de entrenador, problemas con los refuerzos y contagios masivos de coronavirus.

En medio del duro momento, Junior confirmó que Amaranto Perea seguirá siendo su entrenador, pero también se hizo oficial que el goleador Miguel Ángel Borja no continúa en el equipo para 2021, en gran parte porque el cuadro ‘tiburón’ no llegó a un acuerdo financiero con Palmeiras, dueño del pase de Borja.

“Hace algunas horas mi representante me ha comunicado que el Junior no está en condiciones de comprar mis derechos como jugador, por lo tanto quiero expresarle mi agradecimiento a toda la hinchada juniorista, a mis compañeros, al periodismo y a todas las personas que me han apoyado y demostrado su amor durante este lindo paso por el equipo del cual soy hincha de corazón”, escribió el propio Borja en sus redes oficiales.

“Me hubiese encantado seguir representando los colores de mi amado equipo, pero desafortunadamente así no será́. Espero que este no sea un adiós sino un hasta pronto”, finalizó en su mensaje.

Borja volverá a Palmeiras donde podría jugar las semifinales de Copa Libertadores en enero contra River Plate o quizás el equipo brasileño decida venderlo o cederlo a otro club. Cabe señalar que Miguel llegó a junior en enero de 2020 en condición de préstamo y el club tenía grandes planes con él; sin embargo la pandemia y los resbalones deportivos trastocaron su presencia y el tema financiero.