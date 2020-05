Mike Tyson descartó a Evander Holyfield como su rival en su regreso al boxeo

El expúgil estadounidense Mike Tyson no se enfrentará a su viejo rival y compatriota Evander Holyfield en una pelea de exhibición, como se había especulado inicialmente.



Tyson, de 53 años, dejó claro que la pelea no la realizará para su beneficio y por lo tanto no tenía ningún interés en hacer bolsa.



El polémico púgil llamó la atención recientemente después de que publicó vídeos en los que se le ve entrenando, y adelantando que pretende volver al mundo del boxeo activo.



Prácticamente al mismo tiempo, Holyfield, de 57 años, hizo lo mismo, y ambas actitudes generaron todo tipo de especulaciones en el sentido de que habría un tercer combate entre ambos.



Tyson le dijo a Lil Wayne en su programa "Young Money Radio" que se enfrentará a otro rival, aunque no dio su nombre.



"No, no, tenemos muchos muchachos", comentó Tyson, descartando a Holyfield como un posible primer oponente.



"Escucha, tenemos tantos tipos que quieren hacer esto. Estamos en llamadas, estamos haciendo negocios con muchachos en este momento. No vas a creer los nombres cuando se den a conocer. En algún momento de esta semana tendremos el contrato terminado", subrayó Tyson.



El excampeón del mundo del peso pesado agregó que "cualquier dinero que obtengamos, se le dará a alguien más. Yo no voy a ganar dinero, probablemente la compañía, mi esposa, porque ella está asociada conmigo, probablemente ganará algo. Pero mi dinero se va (a la caridad)".



Continuó diciendo que "me siento mejor de lo que me he sentido en mi vida. Dios ha sido misericordioso conmigo. Voy a seguir con eso, me veo bien".



Dijo que "¡Oye, Wayne, ahora tengo 230 libras (204 kilos)! Me estoy preparando para ayudar a algunas personas que son menos afortunadas que yo".

Tyson insistió que su única preocupación con la vuelta al boxeo era ayudar a otras personas que de verdad la necesitan y con urgencia.



"Voy a hacer este evento de caridad. Voy a tomar este dinero y ayudar a estas personas sin hogar, y vamos a ayudar a estos hermanos adictos. Porque yo he estado sin hogar y he sido adicto, así que conozco la lucha. No mucha gente ha sobrevivido como yo".