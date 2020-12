Millonarios venció al Once Caldas en los penales y clasificó a la final de la Liguilla

En juego correspondiente a la segunda semifinal de la Liguilla Betplay, Millonarios y Once Caldas empataron 0-0 en un partido de altibajos en El Campín, forzando de esa manera la tanda de penales. Ya en esa instancia, el equipo azul se impuso con marcador de 7-6 y jugará la final de la Liguilla Betplay ante Deportivo Pereira.

Millonarios tomó la iniciativa del partido con el objetivo de hacer respetar su localía, David Mackalister Silva y Cristian Arango tomaron la batuta ofensiva, apoyados en Émerson Rodríguez; sin embargo, no fue una noche de gran fútbol para el equipo de Gamero y Once Caldas no lo sufría.

Así se diluyó la primera mitad con las intenciones del local y la respuesta de Once Caldas que solo apelaba a Dayro Moreno para intentar dar la sorpresa en El Campín.

El segundo tiempo fue bajo la misma tónica, pero con un Once Caldas más atrevido. Luego de varias opciones desperdiciadas, en los últimos 10 minutos los dos equipos se conformaban con el empate y se fueron a la tanda de penales. No sin antes presenciar una heroica triple salvada de Juan Moreno en el minuto 89 que pudo cambiar todo en Bogotá a favor del albo.

Ya en la tanda de penales, la efectividad de los cobradores fue protagonista. No obstante, Juan Moreno se hizo héroe y le entregó una victoria a .Millonarios con marcador de 7-6 (solo un penal fallado en toda la tanda) y el pase a la final de la Liguilla Betplay.

Millonarios se enfrentará a Deportivo Pereira el próximo 23 de diciembre en Bogotá y el ganador chocará el 30 de diciembre contra Deportivo Cali en Palmaseca para definir el último cupo colombiano en la fase 1 de la Copa Sudamericana 2021.