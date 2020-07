Mindeporte puso en duda el Mundial de Atletismo Junior en Cali

“Es una posibilidad, nosotros todavía no hemos firmado que podamos hacerlo con los recursos que se necesitan. Hemos autorizado desde nuestra dirección técnica unos recursos, pero no son suficientes. Entonces es allí donde el presidente de la Federación de atletismo, tendrá que tomar una decisión, si con los recursos que entrega el ministerio, la alcaldía de Cali y la gobernación, es suficiente o tocaría mirar la opción de renunciar a este campeonato mundial”, dijo Lucena en diálogo con Centro Deportivo de Antena 2.

Agregó que ha habido diálogos con la Federación: “hemos dicho que tenemos unos recursos, no todos los que se requieren para el mundial de atletismo, ya que es un evento grande. No me gusta eso de dejar adjudicados unos juegos con compromisos financieros que de pronto el próximo ministro no pueda cumplir. Nosotros hemos asegurado unos 2000 millones para los juegos, pero no alcanza. Hay que seguir conversando porque acuérdense que en 2022 también están los Juegos Bolivarianos y hemos venido trabajando de la mano con esa región para las justas en Valledupar. Así que hay que ser muy cauteloso para mirar el panorama económico que se vengan en esos dos años”, agregó el Ministro del Deporte.

Contrario a la situación del Mundial, Lucena planteó un escenario favorable para los primeros Juegos Panamericanos Juveniles, que también tendrán como sede la ciudad de Cali. “Nosotros ya empezamos con el desembolso de recursos en la fase de este año. Hay que llevar a la discusión sobre el presupuesto de 2021 para poder consolidar esos juegos y darle la respuesta a Panam Sports, agradecerle esa paciencia y ese entendimiento sobre lo que ha venido sucediendo. Nosotros seguimos firmes como sede y hay que tener esa discusión de presupuesto para consolidar los juegos en septiembre de 2021”.