Ivana Knoll, está posicionada en las tendencias mundiales debido a la supuesta expulsión del juego entre Brasil y Croacia. La modelo croata ha causado sensación por su forma de vestir, sin embargo, no era el primer partido que presenciaba.

Knoll, es una de las mujeres que más se ha robado miradas en esta cita orbital, pues sus atuendos no son los permitidos en Qatar, país que desde el principio del evento deportivo, ha hecho saber sus costumbres y creencias arraigadas, por lo que incluso, se han visto capturas y prohibiciones hacia extranjeros que no acatan las normas.

Este fue el caso de la modelo, quien llegó al partido de cuartos de final y se acomodó en la tribuna como solía hacerlo, sin embargo, no habría durado mucho.

Pocos minutos después, las autoridades la habrían abordado informándole que debía retirarse del escenario ante el rechazo del público.

Y es que, Ivana desde la inauguración de la Copa del Mundo, ha causado mucha curiosidad debido a su forma de vestir, pues no es la adecuada según lo estipulado por el país catarí.

Sin embargo, las autoridades aún no han emitido un comunicado oficial en el que se informe la razón de expulsar a Kanoll del estadio.

Por su parte, Knoll, en medio de una entrevista al diario alemán 'Bild', aseguró que "no permiten que los hinchas se tomen fotos conmigo y no me permiten posar para fotos aquí en la baranda de la tribuna (...) luego les pregunté (a los de seguridad) por qué eran tan groseros".

La modelo, hace algunas horas, compartió unas historias por medio de su cuenta de Instagram en las que se ve que al parecer llegó a un hotel de Arabia y disfrutar de los partidos por medios televisivos, lo que confirmaría que fue expulsada del país anfirión del Mundial 2022.