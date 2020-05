Vea también: Lo que Sebastián sufre, yo ya lo viví", dice Juan Pablo Montoya



Interrogado sobre lo que faltó para disfrutar del título en la ‘gran carpa’, Montoya señaló que le faltó “un carro más rápido. Si usted mira en los carros que yo estuve, el compañero mío nunca fue campeón ni nada. Y en el 90% de los años yo era más rápido que el compañero. Si el carro hubiera sido lo suficientemente rápido como para ser campeón del mundo, probablemente lo hubiera sido”, manifestó. Ello, precisamente, fue lo que lo llevó a poner fin a su paso por la Fórmula 1 en 2007.



“Mire en lo que está Sebastian Vettel (quien termina contrato con Ferrari a finales de la temporada 2020) ahorita. En mi época la gente paraba a los 35 años, yo iba a cumplir 32. Me quedaba probablemente un contrato más y no había buenas opciones”, recalcó el bogotano, recordado por sus duelos con Michael Schumacher.



Al respecto habló de aquel recordado sobrepaso al alemán en el Gran Premio de Brasil de 2001. Sobre si el de Ferrari le dijo algo terminada la válida, esto afirmó Montoya: “Nada. Nosotros no nos hablábamos. Eso es exactamente lo que la gente en Europa decía. Es que a Michael Schumacher no se le puede hacer eso. Pero un momentico, si estamos corriendo… Es que la gente a Schumacher se le quitaba”.

Finalmente, Juan Pablo Montoya, quien ya cuenta con 44 años, destacó la buena relación que tiene su hijo Sebastián con Mick, el primogénito de Schumacher, ya que ambos hacen parte del equipo italiano. “Se la llevan muy bien. Es chistoso porque los dos en este momento están en el mismo equipo. Él está en los últimos pasos antes de la Fórmula 1, en algo que se llama la Fórmula 2; y Sebastián está en la 4 que es donde está empezando. El equipo es el mismo, Prema. Entonces hacen las fotos juntos, y hacen muchos eventos juntos. La verdad se la llevan muy bien”.