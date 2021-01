Montoya fue cuarto en las 24 Horas de Daytona

Luego de finalizarse las 24 Horas de Daytona, Juan Pablo Montoya disputó la carrera con el equipo Meyer Shank Racing. Junto al piloto colombiano estuvieron Dane Cameron, Aj Allmendinger y Oliver Pla, quienes lucharon por quedar en el primer lugar de la carrera.

No obstante, las aspiraciones se esfumaron, luego de que el corredor portugués Filipe Albuquerque, quien estuvo con el equipo Konica Minolta Acura quedará como el campeón de esta edición.

A pesar que Juan Pablo Montoya estuvo peleando los primeros lugares gran parte de la carrera, tres horas restantes de la carrera no fueron las mejores, ya que cuando su compañero AJ Allmendinger tomó el volante no tuvo el ritmo adecuado, por lo cual, perdió segundos que les costaron oro.

Por tal razón, le dio paso a su colega Cameron, y en cierta parte de la carrera logró ponerse como líder, pero cedió la punta cuando se dieron dos banderas amarillas. Ya con este resultado, Montoya tomó la decisión de volver al volante y a falta de una hora y media se encontró con un vehículo que no estaba en las óptimas condiciones, por lo cual terminó posicionándose en la quinta casilla.

Hay que recordar que el otro colombiano, Gabby Chaves, quien corre en la categoría LMP3I se retiró de la carrera cuando la competición llevaba 17 horas, ya que su vehículo presentó un problema en la terminal de la bomba de refrigeración.

“Es triste decir que nuestro automóvil se retiró de la carrera con una falla en la bomba de enfriamiento del aceite del motor. Me duele no terminar, pero he disfrutado mucho la oportunidad de volver a la pista", manifestó el colombiano Chaves en sus redes sociales.

Sad to say our car has retired the race with an engine oil cooling pump failure. Hurts to not finish but I have enjoyed the opportunity to be back at the track so much.