Morelos llegó a un acuerdo para jugar con el Lille de Francia

El delantero colombiano, Alfredo Morelos, llegó a un acuerdo para jugar las próximas temporadas con el Lille de Francia. Así lo confirmó el portal Sky News al entregar detalles de la negociación con el Rangers de Escocia.

El jugador de 24 años de edad estaría a la espera que los dos clubes lleguen a un acuerdo por el precio del traspaso.

El Lille presentó una oferta por el jugador para reemplazar a su delantero estrella, Victor Osimhen, quien está muy cerca de ser nuevo jugador del Nápoles de Italia.

