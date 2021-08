"Muchas gracias a toda mi Colombia": Caterine Ibargüen se despide de los Olímpicos

Caterine Ibargüen no pudo disputar la medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio tras quedar eliminada en los primeros tres saltos, pero la colombiana quedó en la historia del deporte del país tras haber sido medallista de plata en Londres, oro en Rio, ganadora de varias paradas de la Liga Diamante y obtener el primer puesto en dos Mundiales de Atletismo.

Luego de su participación en Tokio, la nacida en Apartadó le envió un gran saludo a Colombia por apoyarla todos estos años. "Estoy muy satisfecha de todo lo que he hecho. Solo agradecerle a Dios y ahora vamos a aportarle al deporte, ¡vamos a seguir creciendo!", dijo.

"Muchas gracias a toda mi Colombia, es sentido mucho el apoyo. Viviendo ahora una forma diferente, hice lo que tenía que hacer. Dios me dio la oportunidad de estar otra vez en unos Olímpicos y lo logré con todo el sacrificio y el amor que siento por mi país", agregó.

Respecto a su futuro, no quiso profundizar, pero sí dejó claro que uno de sus objetivos al retirarse es seguir estando vinculada al deporte para ayudar a los jóvenes a llegar a las pistas lo más pronto posible y que Colombia crezca en el atletismo.

"No evalúo nada. Hoy estoy en cero, espero llegar a la Villa Olímpica, llamar a mi familia y festejar con mis compañeros. Gracias a ustedes por la oportunidad. Estoy muy contenta, fue una oportunidad de hacer lo que amo. Me hubiera gustado saltar mucho más lejos, pero no se pudo", aseguró.

"Llevo toda una vida en el deporte y decirles qué va a pasar ahora en mi futuro sería mentir. Después les daré esta respuesta para que sepan qué pasará con Caterine Ibargüen. Lo único que les reitero es que no me retiraré del deporte y seguiré aportando en las pistas o fuera de ellas. A través del deporte se pueden conseguir muchas cosas. Todos podemos seguir soñando y esperar qué decide Dios con nuestra vida", profundizó.