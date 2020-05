Muhammad Ali y su confesión sobre Mike Tyson

En medio del parón que sufrieron todas las actividades por la emergencia de la pandemia del coronavirus, algunos deportes se han reinventado acudiendo a alternativas virtuales para mantener la atención de los aficionados.

Es el caso del boxeo, el cual mediante la World Boxing Super Series llevó a cabo un torneo virtual en el cual participaron grandes figuras de este deporte como Evander Holyfield, Joe Frazier, George Foreman, Mike Tyson y Muhammad Ali.

Precisamente, Ali y Tyson fueron los finalistas del certamen que dejó como gran ganador al segundo.

Al margen del resultado del campeonato, una curiosa revelación de George Foreman puso a pensar a los especialistas del deporte de las 'narices chatas', después de que manifestara que Muhammad Ali le había comentado que no sabía si podría haber derrotado o no a Mike Tyson en un enfrentamiento directo.

“Muhammad Ali me lo dijo él mismo. Le dije: ‘¿Crees que Tyson podría vencer a todos?’. Él dijo, ‘Hombre, Tyson golpea muy fuerte’. Sintió que Tyson golpeaba con más fuerza que cualquiera con el que se hubiera enfrentado. Una vez me dijo que no tenía la confianza de que podría haber derrotado a Mike Tyson”, reveló Foreman en a Fiaz Rafiq, que escribió la biografía de Ali titulara 'La vida de na leyenda'.