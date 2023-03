Mundial Femenino 2023: ¿A qué hora serán los partidos de la Selección Colombia?

La Selección Colombia Femenina sigue tomando fuerza, y esto se ve ejemplificado en la clasificación a la Copa del Mundo 2023, la cual se llevará a cabo en Australia y Nueva Zelanda entre el 20 de julio y el 20 de agosto.

¿Cuál es el grupo de Colombia en el Mundial Femenino 2023?

Allí, luego del sorteo, quedó establecido que la Tricolor compartirá la zona H con Alemania, Corea del Sur y Marruecos (debutante en este tipo de certámenes). Por lo que se prevé que -junto a las germanas- avance a octavos de final.

Así las cosas, es alta la expectativa que ha generado la Selección femenina en buena parte del territorio nacional, por ende los aficionados se preguntan los horarios de los partidos de primera fase de la Copa del Mundo, atendiendo las 16 horas de diferencia que hay con Australia y las 18 con Nueva Zelanda.

Mundial femenino 2023: ¿A qué hora son los partidos de la Selección Colombia?

Fecha 1: Colombia vs Corea del Sur - lunes 24 de julio - 9:00 p. m.

Fecha 2: Alemania vs Colombia - domingo 30 de julio - 4:30 a. m.

Fecha 3: Marruecos vs Colombia - jueves 3 de agosto - 5:00 a. m.

*Los horarios corresponden a Colombia.

Así las cosas, se confirma que los partidos de la Selección Colombia en el Mundial Femenino 2023 serán en horarios poco habituales, poniendo a trasnochar y a madrugar a aquellos que se encuentren en suelo nacional y pretendan seguir a la Tricolor.

Cabe recordar que el sistema de juego de este certamen es similar al del Mundial masculino, teniendo en cuenta que hay 32 selecciones repartidas en ocho grupos, siendo dos las que avanzan a octavos de final.