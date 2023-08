Mundial Femenino: Inglaterra tiene una baja muy importante para el partido ante Colombia

Inglaterra se alista para enfrentar a Colombia en la serie de cuartos de final de la Copa del Mundo Femenina 2023, pues luego de dejar en el camino a Nigeria, espera revalidar su rótulo de favorita.

Sin embargo, hay una fuerte preocupación en el combinado inglés, y tiene que ver con la baja de una de las figuras para enfrentar a Colombia el próximo sábado 12 de agosto.

Mundial Femenino 2023: Inglaterra sufre una baja de peso para los cuartos contra Colombia

Pues la volante ofensiva Lauren James no podrá jugar el Inglaterra vs. Colombia debido a la expulsión que sufrió tras un fuerte pisón a una nigeriana en la llave de octavos de final.

Si bien no se ha confirmado la totalidad de fechas que tendrá que pagar la futbolista del Chelsea, sí es un hecho que no estará contra Colombia, y será la única -pero sensible- baja de las europeas para este compromiso.

Y es que lo de James fue criticado por muchos teniendo en cuenta que su expulsión partió de un acto irresponsable en el cual apoyó su pie izquierdo sobre la espalda de una rival, adrede.

Ahora, el cuerpo técnico de Inglaterra, comandado por la neerlandesa Sarina Wiegman, tendrá que analizar opciones para suplir la ausencia de una de sus mejores jugadoras, teniendo en cuenta que ha sido anotadora de tres de los ocho goles de las inglesas en la Copa del Mundo.

Fecha, hora y canal que transmite el próximo partido de la Selección Colombia en el Mundial Femenino

El partido entre Colombia e Inglaterra se disputará el próximo sábado 12 de agosto a partir de las 5:30 a. m. (hora colombiana), y se podrá ver a través del Canal RCN.